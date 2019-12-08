Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in esnaf ziyaretleri devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin “Esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin” mesajı veriyor.

Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, düzenli aralıklarla esnaf ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor.

