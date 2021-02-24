Pursaklar Belediye Personeline ‘‘Madde Bağımlılığı’’ Semineri verildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen “Narko Rehber” projesi kapsamında belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.

Belediye Meclis salonunda koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen ‘‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı’’ seminer programına, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, slayt sunum eşliğinde personele, "vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekânlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları" başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatılarak bilgi verildi.

Sahada görev yapan belediye personeli görev yaptıkları alanlarda madde bağımlısı kişiler ile karşılaşmaları durumunda nasıl bir tutum sergilemeleri konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uyuşturucuyla mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından soru cevap bölümüyle seminer sona erdi.