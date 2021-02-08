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Pursaklar Belediye personeline ‘‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’’

Pursaklar Belediyesi bünyesinde sahada çalışan personel mesleki yeterlilik imtihanına tabi tutuluyor.
Pursaklar Belediye personeline ‘‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’’

Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkiye Akreditasyon Kurumu ortaklığında ülke genelinde çıkarılan yasayla mecburi hale getirilen mesleki yeterlilik sınavı Pursaklar Belediyesi bünyesinde başladı. 

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Pursaklar Belediyesi bünyesinde sahada çalışan personellerin yeterliliği konusunda mülakat ve uygulamalı sınava alınarak test ediliyor.

Pursaklar halkına daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek adına mesleki yeterlilik sınavında personeller, becerilerini ortaya koyuyor.

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Mesleki yeterlilik imtihanını geçen belediye personelleri uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanacak.

Mesleki yeterlilik sınavı, Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kamera önünde uygulamalı olarak gerçekleşiyor.

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