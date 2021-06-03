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Pursaklar Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bünyesine kattığı 4 adet su tankeri ile araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Belediye hizmet araçlarına yenilerini eklemenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, su tankerinin ilk testini Hürkuş Parkı’nda yaptı.

‘‘4 adet sulama tankeri, fazla su israfı yapmadan etkin sulama ile yeşil alanlarımızda hizmet vermeye başladı’’
Pursaklar’a kazandırdıkları yeni sulama araçları ile vatandaşlara daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Araç filomuza bu yıl kazandırdığımız 4 adet sulama tankeri, fazla su israfı yapmadan etkin sulama ile yeşil alanlarımızda hizmet vermeye başladı. Belediyemize kazandırdığımız su tankerleri özellikle ilçemizde her geçen gün daha da arttırdığımız yeşil alanlarımızın sulama çalışmasında bizlere güç verecek. Uzun yıllar hizmet verecek olan araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bünyesine kattığı yeni sulama araçları ile ilçede bulunan yeşil alanlarının etkin sulama çalışmalarıyla ağaçların her zaman yeşil kalması ve büyümelerine devam etmesini sağlıyor.

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