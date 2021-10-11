Pursaklar Belediyesi bebek doğum seti satın alacak

Ankara’da Pursaklar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihale ile bebek doğum seti satın alacak. Pursaklar Belediyesi 1500 adet bebek doğum seti alım ihalesi 02.11.2021 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Pursaklar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihale ile bebek doğum seti satın alacak.

Pursaklar Belediyesi 1500 adet bebek doğum seti alım ihalesi 02.11.2021 tarihinde yapılacak.

İlanda setlerin teslim tarihi “Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ofset baskı modeli yükleniciye verilecek olup, verildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 250 adet Bebek Doğum seti teslim edilecektir. Geriye kalan 1250 adet ise 250 adet teslim tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde teslim edilecektir” olarak ifade edildi.

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