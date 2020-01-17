  • BIST 121.475
  • Altın 294,799
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Pursaklar Belediyesi “Bir basket de sen at’’ projesi başlattı

Pursaklar Belediyesi ilçenin farklı noktalarına basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirerek, vatandaşların çöp atmasını daha eğlenceli hale getirmeyi ve çevre temizliğini amaçlıyor.
Pursaklar Belediyesi “Bir basket de sen at’’ projesi başlattı


Pursaklar Belediyesi, cadde ve sokaklara potalı çöp kovası yerleştirerek özellikle gençler arasında cazip hale getirmek ve küçük çöp sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla yeni projeyi hayata geçiriyor. Çöpleri toplandığı potalarla, temiz bir ortam oluşturmak, çevre temizliği bilincini geliştirmek, çöp sepetlerinin kullanımını eğlenceli hale getirmek amaçlanıyor. Katı atıklarını basketbol potası şeklindeki çöp kutularına atarken basket atma yarışı yapan gençler ve çocuklar eğlenceli anlar yaşatıyor.  

whatsapp-image-2020-01-16-at-10.58.55.jpeg

Çöp kovalarının "Çöpe bir basket at" sloganıyla cadde ve sokaklar, park alanı çevresine konulduğunu kaydeden Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz, "İnsanların yoğun olarak gezinti yaptığı yerlere basket potalı çöp sepetleri yerleştirerek metal kutuların, ambalaj kutularının çevreye atılmasını engellemek amacıyla bu çalışmayı yaptık. Hemşehrilerimizin çevreye bırakılan atıkları spor yaparcasına kutulara basket şeklinde atılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Oğuz, kentteki potalı çöp kutularının sayısının önümüzdeki günlerde arttırılacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akyurt'ta kitap okuma yarışması sonuçlandı18 Ocak 2020 Cumartesi 00:22
  • Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu'nda İslam ve Bilim Konferansı düzenlendi17 Ocak 2020 Cuma 12:27
  • Etimesgut Kürşat Caddesi’nde yine kaza!17 Ocak 2020 Cuma 10:39
  • 2020’nin ilk bebeğinin hediyesi Başkan Ertuğrul Çetin’den17 Ocak 2020 Cuma 00:42
  • Mamak'ta baştan başa temizlik uygulaması devam ediyor17 Ocak 2020 Cuma 00:41
  • Kahramankazan'da kızıl şahine yaşam dokunuşu 17 Ocak 2020 Cuma 00:39
  • Kahramankazan'da personele hijyen ve ilk yardım eğitimi17 Ocak 2020 Cuma 00:37
  • Etimesgut'ta E-KPSS kursu kayıtları başladı17 Ocak 2020 Cuma 00:33
  • Zeynep Teyze'den Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyaret16 Ocak 2020 Perşembe 00:53
  • Keçiören'de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor16 Ocak 2020 Perşembe 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti