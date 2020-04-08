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Pursaklar Belediyesi, Devlet Hastanelerini dezenfekte ediyor

Belediye ekipleri, koronavirüsü ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı bugüne kadar birçok kamu kurum ile kuruluşlarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Pursaklar Belediyesi, Devlet Hastanelerini dezenfekte ediyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan Devlet Hastanesi'nin tüm poliklinikleri ve Acil Servisinin tamamını dezenfekte ederek topyekûn bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaların başında gelen sağlık kuruluşlarına belediye ekipleri, özel önem veriyor. Bu kapsamda İlçe Devlet Hastanesinin yanı sıra ekipler tarafından, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin içerisi ve dışarısı, özel içerikli dezenfektanlar ve bir sis bulutu haline gelerek tüm alana ulaşan elektrikli ULV makinası ile dezenfekte edilerek steril hale getirildi.
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‘‘Toplu yaşam alanlarındaki tedbirlerimizi en üst noktaya çıkardık’’

Vatandaşların hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyoruz. Toplu yaşam alanlarındaki tedbirlerimizi en üst noktaya çıkardık. Belediye olarak tüm birimlerimizle 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın, hemşehrilerimize fedakarca hizmet verdiği hastanelerimizi dezenfekte ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız.  Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Sizler evinizde kalın ve kişisel hijyene dikkat edin. Tedbirini al, temassız kal, evinde kal, sağlıklı kal’’ dedi.
 

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