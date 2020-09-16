Pursaklar Belediyesi Dezenfekte Edilmedik Yer Bırakmıyor 

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede koronavirüsün tespit edildiği evlerde ve apartmanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs salgınına karşı başarılı çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, vaka sayılarında artış görülmesi üzerine tedbirlerini arttırdı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler tarafından, koronavirüs salgınına karşı, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken ilk olarak pozitif vakanın çıktığı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine kadar tüm ortak alanları titizlikle ilaçlayarak steril hale getiriyor.

Ayrıca, belediye ekiplerince gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasının ardından, koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler ve kişisel hijyen konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

‘‘Canla Başla Gece Gündüz Demeden Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz’’

Pandemiye karşı kapsamlı tedbirler aldıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte ilçemizde pandeminin etkilerini en aza indirmek ve koronavirüs kurallarını en etkin biçimde uygulamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerin ve apartmanların tamamına müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizi bilgilendirmek içinde binaların kapılarına uyarı yazıları asıyoruz. Vatandaşlarımızın, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Gerek sahadaki mevcut personelimize gerekse ekiplerimize canla başla gece gündüz demeden çalıştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.