  • BIST 119.493
  • Altın 303,000
  • Dolar 5,9735
  • Euro 6,5882
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -1 °C
»

Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin daha rahat yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, engelli vatandaşları evinde ziyaret ederek, sorunlarını yerinde araştırıp çözüm buluyor.
Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, Engelsiz ev ziyaretleri ile ilçedeki engelli vatandaşların eğitim, istihdam, ulaşım, yemek, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor. Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, mahalle mahalle dolaşarak engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek vatandaşların sesine kulak vermeyi sürdürüyor. 

whatsapp-image-2020-01-15-at-17.34.52(1).jpeg

Her daim engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay ziyaretler ile ilgili şu bilgileri paylaştı; ‘‘Bizler belediye olarak ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hatırlarını sormak, yanlarında olduğumuzu bildirmek istedik. Bu nedenle de ilçemizdeki ailelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Elimizdeki kaynaklarımızı, imkânlarımızı hemşehrilerimize ulaştırmaya onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Zira ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamalarını sağlamak bize büyük bir mutluluk veriyor’’ dedi.

Ziyaretlerin ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in selamlarının ileterek ailelere çeşitli hediyeler verdi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • beypazarı'nda sokak hayvanları Geçici Bakım Merkezi'nde tedavi edilerek sahiplendiriliyor31 Ocak 2020 Cuma 00:07
  • Altındağ'da Elazığlı depremzedelere yardım sergisi31 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Keçiören'de riskli binalar yıkılıyor30 Ocak 2020 Perşembe 00:56
  • Büyükşehir Belediyesi Ankara WEB TV test yayınına başladı30 Ocak 2020 Perşembe 00:54
  • Altındağ'da şehit yakınlarına özel birim30 Ocak 2020 Perşembe 00:52
  • Yenimahalle'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi30 Ocak 2020 Perşembe 00:14
  • Temiz Çevre Temiz Pursaklar anlayışıyla ilçede çalışmalar sürüyor30 Ocak 2020 Perşembe 00:12
  • Mamak'ta çocuklar anneleriyle eğlendi30 Ocak 2020 Perşembe 00:00
  • Çankaya Belediyesi işçileri eylem yaptı29 Ocak 2020 Çarşamba 00:34
  • AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan Mamak Gönül Çarşısı'nı ziyaret etti29 Ocak 2020 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti