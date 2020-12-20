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Pursaklar Belediyesi Evlere CANLI EĞİTİM Köprüsü Kuruyor

Pursaklar Belediyesi, insana değer veren, insanın yetişmesine önemli katkı sağlayan, eğitime destek olan ve topluma iyi yetişmiş bireylerin kazandırılmasını önemseyen çalışmalarıyla göz dolduruyor.
Pursaklar Belediyesi Evlere CANLI EĞİTİM Köprüsü Kuruyor

Pursaklar Belediyesi, Gb desteği, Eba Eğitim Noktaları ve lisezone gibi projelerle geleceğin mimarı olan çocukların ve gençlerin her konuda yanında olan Pursaklar Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranarak onların her yönden gelişmesine ve daha iyi imkânlara kavuşması için onlara yeni eğitim imkanları sunmaya devam ediyor. 

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Bu bağlamda harekete geçen Pursaklar Belediyesi, yaşanılan pandemi sürecinde çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için ilçede ikamet eden, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf ve mezun öğrencilerin, derslerine ve sınav hazırlıklarına destek vermeye hazırlanıyor.

Bu proje ile öğrencilerin okul derslerine takviye sağlamak, genel tekrar yaparak konuları pekiştirmelerini sağlamak, bir çeşit kurs niteliğindeki bu çalışmalarla onlara dersleriyle ilgili farklı bakış açısı kazandırmak amaçlanıyor.

Her seviyeden öğrenciye hitap eden dersler sırasında, öğretmenlere anlık mesajla soru sorulabileceği, canlı dersleri daha sonra ‘Kayıtlı Oturumlar’ kısmından video olarak tekrar izleyebilecek. Öğretmenler tarafından hazırlanan ders dokümanları ‘‘Canlı Ders’’ sonrasında sisteme yüklenerek, öğrencilere bu dokümanları indirme olanağı sağlanacak. 

BAŞVURU VE DERSLERE ERİŞİM

Öğrenciler, https://evdeegitim.pursaklar.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda her türlü haberleşme imkanına sahip olacak. Öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilecek. 

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