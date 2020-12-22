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Pursaklar Belediyesi Güçlenen Araç Filosu İle Kışa Hazır

Pursaklar Belediyesi, gerek tam donanımlı personeli ile gerekse araç filosuna dahil edilen yeni araçları ile kış mevsimine hazır.
Pursaklar Belediyesi Güçlenen Araç Filosu İle Kışa Hazır

Kış günlerinin yaklaştığı bu dönemde yeni araçlarını bünyesine katan ve güçlü araç filosuyla kışa hazır olan Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarını açık tutmak için 7/24, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürecek.

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Günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için  kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, aileye katılan yeni araçlarla gücüne güç katarak, kış boyunca etkili bir çalışmayla zorlu sınavdan başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor.

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‘‘İlçemize kazandırdığımız tüm araçlarımız vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazırda bekliyor’’
Vatandaşların kışın en zor şartlarına karşı mağdur olmamaları için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bu kış Belediyemizin bünyesine kazandırmış olduğumuz yeni araçlarımızla inşallah hemşehrilerimize daha hızlı ve yerinde hizmet etmek için çalışacağız. İlçemize kazandırdığımız tüm araçlarımız vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazırda bekliyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bekleme noktasındaki karla mücadele araçlarımız, anında kar ve buzlanmaya karşı mücadele ederek yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf edecek. Buna ilaveten asfalta, doğaya ve çevreye zarar vermeyen solüsyon maddesi ile bu kış mevsiminde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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