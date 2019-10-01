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Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların aileleri ve çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri parklar yapmaya devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı

İlçenin yeşiliyle, parklarıyla ve bahçeleriyle daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesis ve parklar inşa ediyor. 

“İlçemizin ihtiyaçları dâhilinde yeni parklar inşa edeceğiz”

“Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Tamamlanan parklarda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizin ihtiyaçları dâhilinde yeni parklar inşa etmek için çaba sarf edeceğiz.” ifadelerinde bulundu. 

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