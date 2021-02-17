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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerine gelen kadınlar, meslek sahibi oluyor

Yıllardır çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasına vesile olan Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kurslara katılarak meslek edinen hanımlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerine gelen kadınlar, meslek sahibi oluyor

Pursaklar'da kadınların üretim sürecine katılmaları noktasında faaliyette bulunan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, her geçen gün daha büyük öneme sahip olmaya devam ediyor. Hanım Evlerinde birçok farklı branşa katılan kadınlar öğrendikleri meslek sayesinde güçlü bir kadın olmanın ayrıcalığını yaşıyor. 

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri aracılığı ile mesleki eğitim kurslarına katılan birçok kadın bugün kendi işini kurarak, ekmeğini kazanır hale geldi. Meslek öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünler sayesinde ev ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor. 

‘‘Hanımlar, kültür ve sanatın yanı sıra aldıkları mesleki kurs eğitimleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar’’
Kursiyerlerin meslek öğrenerek ortaya çıkardıkları birbirinden değerli eser ve ürünleri ekonomiye kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hanım Evlerimize gelen hanım kardeşlerimiz, kültür ve sanatın yanı sıra aldıkları mesleki kurs eğitimleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. 

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Kültürel faaliyette bulunurken meslek sahibi olduklarını belirten kursiyerler; "Hanımevlerinde öğrendiklerimizle dükkân açma ya da online satış yapma imkanı bulduk. Hayallerimizin yanı sıra artık bir de kendi paramızı kazanır hale geldik. Hanımevlerini hizmetimize sunarak meslek sahibi olmamıza büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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