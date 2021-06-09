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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde mezuniyet heyecanı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde mefruşat, örgü, çocuk gelişimi, bilgisayar, kuaförlük kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde mezuniyet heyecanı

Hanımların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki kurslara katılan kursiyerler, pandemi sürecinde aldıkları telafi eğitimleriyle dönemlerini başarıyla tamamladı.

Hüma Sultan Hanım Evi’nde mefruşat, örgü, çocuk gelişimi, bilgisayar, kuaförlük kurslarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

‘‘Hanım Evlerinde kursiyerlerimize, hem yeteneklerini keşfetme, hem de sosyalleşme fırsatı sağlıyoruz’’
Meslek sahibi olmak isteyen hanımların burada kendine uygun bölüm seçerek meslek öğrenebildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak kadınlara büyük önem veriyoruz. Meslek edindirme ve hobi kurslarımız bu amaca bir örnektir. Hanım Evlerinde kursiyerlerimize, hem yeteneklerini keşfetme, hem de sosyalleşme fırsatı sağlıyoruz. Pandemi sürecinde kursunu tamamlayan ve emek gösteren kursiyerlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Kursiyerlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

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