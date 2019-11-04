  • BIST 100.088
  • Altın 278,505
  • Dolar 5,7223
  • Euro 6,3831
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Pursaklar Belediyesi ihtiyaç sahibi bir ailenin evini tadilat etti

Pursaklar'da yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye Pursaklar Belediyesi yardım elini uzattı. Evlerinin çatısı kullanılamaz halde olan ailenin, mahalle komşuları tarafından belediyeye bildirilmesi üzerine tadilat çalışmaları başlatıldı. 
Pursaklar Belediyesi ihtiyaç sahibi bir ailenin evini tadilat etti

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşın, su akıtan çatısı için, çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Kullanılamaz halde olan çatının eski malzemesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülerek çatı tamiri ve evinin avlusuna korkuluk yapım çalışmasını tamamladı. 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklama da, ‘‘Zor durumda kalan vatandaşlarımızı gerek mahallesinde yaşayan komşuları, gerekse mahalle muhtarlarımız bize haber veriyor ve yardım talebinde bulunuluyor. Gelen talepler üzerine harekete geçen ilgili birimlerimiz, adreslerine giderek ön inceleme gerçekleştiriyor. Hemen sorunların çözümü noktasında hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz.

whatsapp-image-2019-10-31-at-14.06.58.jpg

Genellikle, yağışlı havalarda akıntısı olan evlerin çatı tamiratları, kapı ve pencere onarımları, badana boyası, bakım ve onarımdan geçirilmesi, tuvalet ve banyo eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç ailelere yakacak ve giyim yardımında bulunulması, evinde hiçbir eşyası yoksa bunların temin edilmesi gibi pek çok yardım çalışmasını yapıyoruz. Tek gayemiz hemşehrilerimizin güne yüzlerinin gülerek uyanmasıdır" dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut'ta ücretsiz göz taraması çalışmaları devam ediyor05 Kasım 2019 Salı 00:06
  • Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek05 Kasım 2019 Salı 00:05
  • Altındağ Belediyesi Eskrim Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı05 Kasım 2019 Salı 00:04
  • Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci yeri04 Kasım 2019 Pazartesi 00:52
  • 95.Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı04 Kasım 2019 Pazartesi 00:50
  • "Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında Samsun’dan gelen 80 ilköğretim ve lise öğrencisi Keçiören’i gezdi04 Kasım 2019 Pazartesi 00:47
  • Kahramankazan'da meydanlara kilim motifi04 Kasım 2019 Pazartesi 00:45
  • Kahramankazan’da toplanan atıklar dönüştürülerek solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor04 Kasım 2019 Pazartesi 00:35
  • Büyükşehir'den Aile Eğitim Seminerleri04 Kasım 2019 Pazartesi 00:21
  • Beypazarı’nda ücretsiz tuvaletler04 Kasım 2019 Pazartesi 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti