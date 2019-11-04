Pursaklar Belediyesi ihtiyaç sahibi bir ailenin evini tadilat etti

Pursaklar'da yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye Pursaklar Belediyesi yardım elini uzattı. Evlerinin çatısı kullanılamaz halde olan ailenin, mahalle komşuları tarafından belediyeye bildirilmesi üzerine tadilat çalışmaları başlatıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşın, su akıtan çatısı için, çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Kullanılamaz halde olan çatının eski malzemesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülerek çatı tamiri ve evinin avlusuna korkuluk yapım çalışmasını tamamladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklama da, ‘‘Zor durumda kalan vatandaşlarımızı gerek mahallesinde yaşayan komşuları, gerekse mahalle muhtarlarımız bize haber veriyor ve yardım talebinde bulunuluyor. Gelen talepler üzerine harekete geçen ilgili birimlerimiz, adreslerine giderek ön inceleme gerçekleştiriyor. Hemen sorunların çözümü noktasında hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz.

Genellikle, yağışlı havalarda akıntısı olan evlerin çatı tamiratları, kapı ve pencere onarımları, badana boyası, bakım ve onarımdan geçirilmesi, tuvalet ve banyo eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç ailelere yakacak ve giyim yardımında bulunulması, evinde hiçbir eşyası yoksa bunların temin edilmesi gibi pek çok yardım çalışmasını yapıyoruz. Tek gayemiz hemşehrilerimizin güne yüzlerinin gülerek uyanmasıdır" dedi.

