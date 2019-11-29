Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası işe ulaşımı kolaylaştıracak

Pursaklar Belediyesi ile İŞKUR arasında yapılan protokolle, iş arayanlara yeni bir ulaşım yolu açıldı. Belediye bünyesinde oluşturulan İŞKUR Hizmet Noktası ile ulaşılabilirlik kolaylaştırılırken, istihdamın artırılması hedefleniyor.

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında istihdamı artırmaya yönelik olarak yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası oluşturulmuştu. Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay imzalanmıştı. Vatandaşlar bu hizmet sayesinde İŞKUR’la ilgili işlemlerin takibini daha kısa sürede yapabilecek.

ULAŞILABİLİRLİK KOLAYLAŞIYOR

İmzalanan protokolün ardından, belediye içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası’nın açılacağı yer incelendi. İŞKUR Hizmet Noktası ile ilçedeki iş arayan vatandaşlara İŞKUR hizmetleri daha hızlı ve kolay ulaşacak.

İŞKUR İl Müdürü Ay, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz“ dedi. Ay, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

KALİTELİ VE HIZLI HİZMET

Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek anlayışı ile oluşturulan Hizmet Noktası sayesinde vatandaşlardan gelen talep ve işlemlerin daha seri bir şekilde karşılanacağını kaydeden Ertuğrul Çetin ise, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz hizmet noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

DİKKAT ÇEKİYOR

Pursaklar Belediyesi istihdam alanında ve vatandaşların eğitimi konusunda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de belediyeye bağlı Hüma Sultan Hanımevi’nde, kursiyerler Arapça ve Bilgisayar kursularını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış, birçok kursiyerin eğitimine destek olmuştu.

32 KİŞİ SERTİFİKA ALDI

Hüma Sultan Hanımevi’nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk sertifikaları verilmeye başlanmış, 17 kişinin katılımıyla 136 saat eğitim gören Arapça sınıfı ile 15 kişinin katılımıyla 163 ders saati bilgisayar eğitimi verilen kursiyerler, kurslarını başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazanmıştı. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşamıştı. Kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve eğitmenlere teşekkür ederek eğitimlerin devamını talep etmişlerdi.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU

Kursiyerlere tebrik mesajlarını ileten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Toplumu oluşturan en önemli öğenin aile olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ailenin temeli de hanımefendiler tarafından atılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar kendini çok iyi yetiştirmiş bir gelecek nesilleri çok ciddi anlamda etkileyen bir annelerdir. Bizim toplumumuzun da gelişimi ve değişimi için bu noktada annelerimizin eğitimi çok önemli. Hanımevlerimizle biz de buna önem vermekteyiz. Sertifika kazanmaya hak kazanan hanımları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diyerek eğitime verdiği önemi dile getirmişti.

40 VATANDAŞIN İŞE BAŞLAMASINA VESİLE OLDU

Belediye, aynı zamanda yeni hizmet binasında başlattığı uygulamalarla da bir ilke imza atmış, ‘Beyaz Masa’ birimine bağlı İstihdam Şefliği, 36 iş yerini ziyaret ederek 40 vatandaşın işe başlamasına vesile olmuştu. Konu ile ilgili belediyeden şu açıklama yapılmıştı:

İSTİHDAM ŞEFLİĞİ KATKI SAĞLADI

Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ‘Beyaz Masa’ birimi, vatandaşların taleplerini çözmek için özverili hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Pursaklar vatandaşının sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmasını da hedefleyen ‘Beyaz Masa’ birimi; çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor.

İstihdam şefliği çatısı altında iş arayan vatandaşlara bölgede bulunan özel sektör temsilcilikleri ile iş birliği yaparak yaş, adres, meslek, eğitim kriterleri göz önünde bulundurularak yeni iş olanakları sağlanmaya çalışılıyor. Bu uygulama ile 1 Ağustos – 17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 770 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar’da 50 iş yeri ziyaret edilerek, 40 vatandaşın işe başlamasına aracı olundu.

BELEDİYE SAYESİNDE İŞE GİRDİ

İstihdam şefliğine müracaatta bulunan ve bu uygulama sayesinde kısa sürede yeni bir işe kavuştuğunu söyleyen vatandaşlardan biri, “Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediyeye sahibiz” diyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, “Şu ana kadar birçok yere iş başvurusunda bulundum ama olumlu sonuç alamadım. Bir süre öncede istihdam şefliğine başvuru yaptım. Tarafıma kısa bir zamanda geri dönüş yapıldı ve şu anda çalışmakta olduğum firmaya yönlendirildim. Bize bu imkânı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Vatandaşların yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında ‘Beyaz Masa’ uygulamasının başlatıldığını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise,“Yaptığımız ve yapacağımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Pursaklar’da yaşayan vatandaşların sorunlarını birebir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için bu uygulamayı başlattıklarını da söyleyen Başkan Ertuğrul Çetin, şu açıklamalarda bulundu: “Bu birim, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görerek; vatandaşlarımızın yeni hizmetlerden haberdar olmasını, etkin ve hızlı bir şekilde işlemlerini halletmesini, belediyemizin sunduğu imkânlardan faydalanmasını ve bilgilenmesini hedefliyor.”

‘Beyaz Masa’ birimine başvuru yapan vatandaşa en geç 3 gün içerisinde dönüş yapılarak başvuru sonucu bildiriliyor ve vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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