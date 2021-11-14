  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,50
  • Dolar 10,0029
  • Euro 11,4652
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Pursaklar Belediyesi İstihdamda Öncü

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hizmet veren İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.
Pursaklar Belediyesi İstihdamda Öncü

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçerek ilçe sakinlerinin istihdam edilmesine destek oluyor.

İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren İstihdam şefliğince toplanan başvurular vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Bu amaç doğrultusunda Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği aracılığı ile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek, iş görüşmesi gerçekleştirdi.

‘‘İstihdama katkı sağlayan Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz’’

Birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak hemsehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmaya çalışıyoruz. İş arayanlar ile esnaflarımızı buluşturarak yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda istihdama katkı sağlayan Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralı Şahin İçin Seferber Oldular15 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
  • Karapürçek’e 11 Dönümlük Park15 Kasım 2021 Pazartesi 00:03
  • Bebek Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor15 Kasım 2021 Pazartesi 00:02
  • 12 milyon metre kare yeşil alan hedefleniyor15 Kasım 2021 Pazartesi 00:01
  • Hayat İçin İlk Yardım Şart13 Kasım 2021 Cumartesi 00:07
  • Büyükşehir’in Destek Verdiği Organ ve Doku Bağışı Kampanyası Sona Erdi13 Kasım 2021 Cumartesi 00:06
  • Başkan Ertuğrul Şehit çocuklarını Ağırladı13 Kasım 2021 Cumartesi 00:05
  • Öğrencilere masal okudu13 Kasım 2021 Cumartesi 00:04
  • Halk Ekmek’ten nostaljik ahşap büfe13 Kasım 2021 Cumartesi 00:03
  • Girişimci Kadına Destek Ziyareti13 Kasım 2021 Cumartesi 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti