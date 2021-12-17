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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında ‘‘Yerli Malı Haftası’’ Coşkusu

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında ‘‘Yerli Malı Haftası’’ Coşkusu

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında minik öğrencilere ‘‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ kapsamında yerli malının önemi anlatılarak paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte velileri tarafından yiyecekler ve içecekler hazırlanırken, çocukların sunumu ile Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını yansıtan koreografiler eşliğinde mini bir gösteri gerçekleştirildi.  

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‘‘Kendi ata tohumlarımızdan çıkan, kendi ürettiğimiz maddelerden ihtiyaçlarımızı karşılamak toplumun gelişmesini sağlar’’

Yerli Malı Haftası’nda çocuklara tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin anlatıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımıza yerli malının değerini, kendi mallarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, bunun tüketim koşulları detaylıca anlatıldı. Çocuklarımızın yerli malını öğrenmesi için bu etkinlikler çok önemli. Kendi ata tohumlarımızdan çıkan, kendi ürettiğimiz maddelerden ihtiyaçlarımızı karşılamak toplumun gelişmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda okullarımızda yapılan etkinliklerle tüm çocuklarımızı yerli malına teşvik etmeye amaçlıyoruz’’ dedi.

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