Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine 22 -27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ‘‘Ağız ve Diş Sağlığı’’ eğitimi verildi.

22 -27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme eğitimi aldı.

Erken Tanının Önemi

Doktor Bülent Kaymaz, çocuklara diş sağlığının önemi, diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasına bağlı olarak, vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Diş sağlığı eğitiminin ardından Doktor Kaymaz tarafından çocuklara, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.