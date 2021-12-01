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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Nezaket Okulu’nun minik öğrencilerine polisler tarafından, polislik mesleği anlatıldı.
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda Miniklere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Nezaket Okulu öğrencileri, polislik mesleğine dair bilgiler öğrenerek, suçlara karşı korunma tedbirleri hakkında eğitim aldı. 
Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Polis memurları çocuklara, anne ve babalarının elini bırakmamaları, güvenli alanlarda oyunlarını oynamaları, polisliğin topluma hizmet sunan bir meslek olduğunu ve polislerden korkmamaları gerektiğini de anlattı.

Çocuklarında büyük keyif aldığı meslek tanıtımında polis memurları, minik öğrencilerle sohbet ettikten sonra, çocukların sordukları soruları cevapladı. Etkinlik sonunda Nezaket Okulu eğitmenleri tarafından "büyüyünce ne olacaksın?" sorusu üzerine öğrenciler hep bir ağızdan "polis" diyerek cevap verdi.

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‘‘Çocuklarımız, bilinçli bir şekilde eğitim alıyor ve geleceğe hazırlanıyor’’

Nezaket okullarında çocukların erken yaşta yüksek hedefler kazanmaları için onlara meslekleri tanıtma etkinlikleri düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Okullarımızda öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için toplumsal yaşamda ciddi karşılık gören meslekleri daha küçük yaşta tanıtmayı amaçlıyoruz. Güçlü eğitim kadromuzla çocuklarımız, bilinçli bir şekilde eğitim alıyor ve geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımızın iyi yetişmeleri için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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