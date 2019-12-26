  • BIST 113.653
  • Altın 288,459
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5821
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Pursaklar Belediyesi personeline İş Sağlığı güvenliği semineri

Pursaklar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellere, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim semineri verildi.
Pursaklar Belediyesi personeline İş Sağlığı güvenliği semineri

İnsan Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği üzerine eğitim verildi. Seminer'de; temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, ilk yardım, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları hakkında bilgiler verdi.

Temel amaçlarının insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın sağlanması olduğunu vurgulayan yetkililer “ Yasal zorunluluklar bu nedenle kâğıt üzerinde ve göstermelik olarak değil, insanların sağlık ve güvenliği proaktif yaklaşım doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir.” diye konuştu.

80284969_2877547509138549_4540937234068537344_o.jpg
Personelin iş ve işçi sağlığı konularında düzenli olarak eğitildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Pursaklar Belediyesi olarak önceliğimiz çalışan personelimizin görev yaptığı alanlarda iş sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimleri önemsiyor ve düzenli aralıklarla yeniliyoruz.

Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Çalışanlarımızdan da dün olduğu gibi bundan sonra da iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini talep ediyorum. Eğitimlerimize farklı iş kollarında görev yapan personelimize yönelik olarak devam edecek, personelimizi yeni kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendireceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam'da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı27 Aralık 2019 Cuma 00:01
  • Keçiören'de yaşlılara temizlik hizmeti 27 Aralık 2019 Cuma 00:00
  • Yenimahalle'de miniklere ücretsiz tiyatro26 Aralık 2019 Perşembe 00:37
  • Mamak'ta Sekreterlik Kursu hafta içi her gün devam ediyor26 Aralık 2019 Perşembe 00:35
  • Pursaklar'da bayat ekmekler lezzete dönüştü26 Aralık 2019 Perşembe 00:34
  • Mamak'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi26 Aralık 2019 Perşembe 00:33
  • Etimesgut Belediyesi ilçeye kurulacak yeni kütüphane için arsa tahsis etti26 Aralık 2019 Perşembe 00:32
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişi kutlanacak26 Aralık 2019 Perşembe 00:30
  • Kahramankazan’da kar seferberliği; ekipler hazır26 Aralık 2019 Perşembe 00:29
  • Gölbaşı'nda Camilerden sıcak su akacak26 Aralık 2019 Perşembe 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti