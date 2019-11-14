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Pursaklar Belediyesi projelerini halkın taleplerine göre şekillendiriyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclisi mahalle buluşmalarında projelerini vatandaşın taleplerine göre şekillendirdiklerini söyledi. 
Pursaklar Belediyesi projelerini halkın taleplerine göre şekillendiriyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclisi mahalle buluşmalarına devam ediyor. Vatandaşla bir araya gelen Başkan Çetin, vatandaşın taleplerini dinliyor, sorularına birinci ağızdan cevap veriyor. “Hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz” diyen Başkan Çetin, yaşanan sorunları da halk meclisinde gerekli birimlere ileterek çözüme kavuşturuyor. Bu buluşma Pursaklılardan yoğun ilgi görürken, yapılan istişareler tam not alıyor. 

KAPILARIMIZ VATANDAŞA AÇIK

Her buluşmada vatandaşa belediyenin kapılarının ardına kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Mahalle buluşmaları ile Pursaklar’da hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Mahalle buluşmalarımızda Pursaklarlı hemşerilerimle bir araya gelerek fikir talep ve önerilerini dinliyoruz. Hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını ilgili birimlerimize ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer veriyor. 

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VATANDAŞ MEMNUN

Pursaklarlılar ise başkanlarıyla iç içe olmaktan hayli memnun. Halk Meclisi mahalle buluşmalarında Başkan Çetin’e rahat ulaştıklarını taleplerini doğrudan ilettiklerini belirtiyor. Kendileri için bu uygulamanın büyük şans olduğunu belirten ilçeliler diğer başkanların da bu uygulamayı örnek almaları gerektiğini belirtiyor. 

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BEYAZ MASA SAYESİNDE İŞ BULDUM

Başkan Çetin’in olduğu gibi belediyenin de geçtiğimiz ay başlayan ‘Beyaz Masa’ sayesinde vatandaşla iç içe olduğunu belirtiyor. Hatta bazı vatandaşlar ‘Beyaz Masa’ya iş başvurusunda bulunarak iş sahibi olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, “Birçok yere iş başvurusunda bulundum ama olumlu sonuç alamadım. Bir süre önce de istihdam şefliğine başvuru yaptım. Tarafıma kısa bir zamanda geri dönüş yapıldı ve şu anda çalışmakta olduğum firmaya yönlendirildim. Bize bu imkânı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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