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Pursaklar Belediyesi Sağlık Çalışanları için Pedal Çevirdi 

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların huzuru ve sağlığı için gece gündüz demeden emek sarf eden sağlık çalışanlarına destek için pedal çevirdi. 
Pursaklar Belediyesi Sağlık Çalışanları için Pedal Çevirdi 

Koronavirüs ile mücadelede gece gündüz demeden vatandaşlar için çalışan sağlık çalışanlarının enerji moral bulmaları ve bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını hissettirip destek vermek amacıyla, Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli tarafından bisiklet turu düzenlendi. 

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‘‘Sağlık çalışanlarımız, uluslararası alanda örnek gösterilen bir mücadeleye imza attı’’
Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren Pursaklar Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs belası bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarımız, uluslararası alanda örnek gösterilen bir mücadeleye imza atarken bizlerde onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıp, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu salgına karşı bugüne kadar başarılı bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bizlerde koronaya karşı en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Gece gündüz demeden vatandaşlarımız için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye binası önünden başlayan bisiklet turu, Pursaklar Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına desteklerini bildiren pankartın açılmasının ardından sona erdi.
Kültür İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, bisiklet turu etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.

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