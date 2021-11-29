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Pursaklar Belediyesi sıfırdan başlıyoruz sloganıyla ev ev gezerek ambalaj toplama poşeti dağıtıyor

“Sıfırdan Başlıyoruz” sloganıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi, evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için ev ev gezerek ambalaj toplama poşeti dağıtıyor.
Pursaklar Belediyesi sıfırdan başlıyoruz sloganıyla ev ev gezerek ambalaj toplama poşeti dağıtıyor

Geri dönüşüm çalışmalarıyla tonlarca atığı toplayan ve ekonomiye kazandıran Pursaklar Belediyesi, ortaya koyduğu yeni projelerle doğaya sahip çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayyıldız Mahallesinde 62 binada 950 binaya evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi amacıyla ambalaj toplama poşeti dağıttı.

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KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Daha temiz bir Pursaklar için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşadığımız çevreyi en iyi şekilde korumak adına önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Evsel atıkların kolay dönüştürülmesi amacıyla ambalaj toplama poşetlerini kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Bu sayede atıklarımızın ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına önemli bir çalışma yürütüyoruz. Geri dönüşüme yönelik attığımız adımlara hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

‘‘Sıfırdan Başlıyoruz’’ sloganıyla çevre sağlığının gözetildiği uygulama vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, belediye yetkililerden yapılan açıklamada evlerden toplama yönteminin tüm mahallelerde uygulanacağı belirtildi.

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