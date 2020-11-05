Pursaklar Belediyesi'den ironik bir mesaj - YERE DEĞİL ÇÖPE

Pursaklar Belediyesi, çöpleri çöp kutusuna değil de hemen onun dibine gelişigüzel atan kişilere paylaştığı ironik bir mesajla tepki gösterdi. Mesajda, “Çöpler, çöp kutusuna değil dibine atılır. Bu kişileri gönülden kutluyoruz!” denildi.

Pursaklar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaştığı ironik bir mesajla, çöpleri çöp kutusuna değil de hemen onun dibine gelişigüzel atan duyarsız kişilere tepki gösterdi.

ÇÖPLERİ GELİŞİGÜZEL ATANLARA TEPKİ

Çevresine gelişigüzel çöp atılan bir çöp konteynerinin fotoğrafıyla birlikte tepki göstermek amaçlı paylaşılan mesajda "Bildiğiniz üzere çöpler, çöp kutusuna değil onun dibine atılır. Bu davranışta bulunanları gönülden kutluyoruz! İlçemizin güzelliklerini, çevreyi ve doğayı birlikte koruyalım" denildi. Pursaklar’daki bilinçli vatandaşlar da ilçe belediyesinin bu çöp tepkisine destek verdi.

GECE-GÜNDÜZ TEMİZLENİYOR

Pursaklar Belediyesi, temizlik ekipleri tarafından çöplerin gece- gündüz demeden daha temiz bir Pursaklar anlayışı ile rutin olarak toplandığı bilgisini verdi. Vatandaşlardan duyarlılık bekleyen Pursaklar Belediyesi, çöpleri çöpün dibine değil içine atılması konusunda bir kez daha uyardı.

İÇİNE ATMAK ÇOK MU ZOR!

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geçtiğimiz ay çöp konteynerlerinin içine atmak yerine çevresine atılan çöplere tepki göstermişti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından vatandaşlara çevre temizliği uyarısı yapmıştı. Başkan Çetin, sosyal medya hesaplarından çöp konteynerlerinin içine atmak yerine çevresine atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntülerin yer aldığı fotoğrafları, " İçine atmak çok mu zor?" notuyla paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, başkana destek mesajları yağmıştı.

ÇÖP KUTULARININ İÇİ BOŞ DIŞI DOLU!

Vatandaşların bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şunları söylemişti: ‘‘Konteynerin dışına çöp bırakmanın çevre temizliğine ve toplum sağlığına hiçbir faydası yok, aksine zararı çok. Çevresine çöp bırakılan konteynerlere bakıyoruz, içlerinin boş olduğunu görüyoruz. Artık çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz. Bu böyle olmaz. Çocuklarımıza iyi örnek olmamız gerekiyor. Nasıl evimize, iş yerimize çöp atmıyoruz, cadde ve sokaklarda hepimizin ortak kullanım alanları olan evimizdir, tabi ki biz temizleyeceğiz ve temizlemekten imtina etmeyeceğiz. Çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizden daha duyarlı olmalarını bekliyorum”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-