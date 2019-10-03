Pursaklar Belediyesi'nde hizmet veren Beyaz Masa takdir topluyor

Pursaklar Belediyesi binasında vatandaşların sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmasını için kurulan ‘Beyaz Masa’ birimi takdir topluyor.

Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ‘Beyaz Masa’ birimi vatandaşların taleplerini çözmek için özverili bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Pursaklar vatandaşının sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmasını da hedefleyen ‘Beyaz Masa’ birimi; çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam şefliği, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor. Belediyenin girişinde güler yüzlü personel, vatandaşları karşılıyor ücretsiz ikramlarda bulunuluyor. Daha danışma personelleri, başvuruların anında çözüme kavuşturulması için vatandaşları gerekli birimlere yönlendiriyor.

Beyaz Masa yetkilileri taleplerle ilgili şunları söyledi: “Her talebi dikkatle dinliyor, vatandaşlarımızın beklentilerini ve isteklerini en etkili şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

İstihdam şefliği çatısı altında iş arayan vatandaşlara bölgede bulunan özel sektör temsilcilikleri ile iş birliği yaparak yaş, adres, meslek, eğitim kriterleri göz önünde bulundurularak yeni iş olanakları sağlanıyor. Bu uygulama ile 1 Ağustos – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan 581 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar’da 33 iş yeri ziyaret edilerek, 22 vatandaşın işe başlamasına aracı olundu.

İstihdam şefliğine müracaatta bulunan bir başka vatandaş ise, bu uygulama sayesinde kısa sürede yeni bir işe kavuştuğunu söyledi. “Öncelikle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür ediyorum. Şu ana kadar birçok yere iş başvurusunda bulundum ama olumlu sonuç alamadım. Bir süre öncede istihdam şefliğine başvuru yaptım. Tarafıma kısa bir zamanda geri dönüş yapıldı. Şu anda çalışmakta olduğum firmaya yönlendirildim ve belediyemizin referansıyla işe alındım.” diye konuşan vatandaş, böyle bir istihdam projesini düşünen ve hayata geçiren Pursaklar Belediyesi’ne de teşekkürlerini sundu.

“Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediye”

Yalnızca şikâyet, istek ya da beklentilerin dile getirilmediği bu birimde vatandaşların yeni hizmetlerden haberdar olması, belediyenin sunduğu avantajlardan faydalanması ya da bu konuda bilgilendirilmesi de hedefleniyor. ‘Beyaz Masa’ birimine başvuru yapan vatandaşa en geç 3 gün içerisinde geri dönüş yapılarak başvuru sonucu bildiriliyor. Bu uygulama sayesinde hemşehrilerin belediyeden mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılması sağlanıyor.

Beyaz Masa birimine müracaatta bulunan bir diğer vatandaş da, böyle bir birimin kurulmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek; “Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediyeye sahibiz. Bize bu imkânı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.

“Yaptığımız her uygulama ile hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Vatandaşların yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında ‘Beyaz Masa’ uygulamasının başlatıldığını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu: “Pursaklar’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını birebir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için Beyaz Masa uygulamasını başlattık. Bu birim sayesinde hemşerilerimizin istek ve görüşlerini dinleyip anında ilgili birimlere iletilerek çözüm sağlayacağız. Beyaz Masa, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görecek. Yaptığımız her uygulama ile hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”