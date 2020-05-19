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Pursaklar Belediyesi’nden 2 özel güne 2 özel program

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün idrak edilecek olan Kadir Gecesi için özel bir program hazırladı.
Pursaklar Belediyesi’nden 2 özel güne 2 özel program

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Pursaklar halkına Ramazan coşkusunu evde yaşama fırsatı sağlayan Pursaklar Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı ve Kadir gecesine özel bir program hazırladı.
19 Mayıs Salı günü havai fişek gösterisi ve ışık gösterileriyle başlayacak olan etkinlikler, vatandaşların balkonlardan İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okumasıyla coşkulu bir şekilde kutlanacak. 
Kutlama programının ardından saat: 21:00-23:00 saatleri arasında Pursaklar Belediyesi Facebook hesabı, Webtv ve Resmi YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak olan ‘Kadir Gecesi Özel Pursaklar’da Ramazan’’ programı ile Kadir gecesinin manevi iklimi evlere taşınacak.

Pursaklar’ın seçkin hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, semazen gösterimi, ilahiler ve Dünya Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışması birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu’nun hoş sohbeti ile Kadir gecesinin manevi lezzetinin doruğuna ulaşılacak. 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Kadir Gecesini kutlayan Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Dünya’da ve ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs’ı maalesef biraz buruk kutlayacağız. Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği eşi görülmemiş mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 101'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

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‘‘Koronavirüs salgını, Kadir Gecesi'ni idrak etmeye engel değil’’

Müslümanların, koronavirüs nedeniyle ramazanda camilerden mahrum kaldığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Koronavirüs, kadir gecesini idrak etmeye engel değildir. Bu yıl camilere gidemesek de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecemizi yüce kitabımızla ilişkimizi sıkılaştırmak ve Kuran'a yakınlaşmak için vesile görmeliyiz. İnşallah ülke ve millet olarak bu pandemiden güçlenerek çıkacağız’’ dedi.
Ayrıca Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çekilişle 1 kişiye Umre ziyareti, 30 kişiye Çanakkale gezisi, 30 kişiye Konya gezisi ve 50 kişiye Kitap Seti hediye edileceğini sözlerine ekledi. 
 

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