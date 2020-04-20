  • BIST 98.946
  • Altın 377,376
  • Dolar 6,9524
  • Euro 7,5645
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Pursaklar Belediyesinden dip bucak temizlik

Pursaklar Belediyesi, sokak sokak, cadde cadde, dip bucak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar Belediyesinden dip bucak temizlik

Pursaklar Belediyesi, Koronavirüs etkilerini azaltabilmek ve yok edebilmek adına başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfekte, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, vatandaşlarının elinin değdiği ilçenin tüm bölgelerini steril hale getiriyor.
Pursaklar Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde 7/24 dezenfekten çalışmaları yaparken, sokaklar, caddeler, parklar, işyerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar hassas bir şekilde yıkaranarak ardından dezenfekte ediliyor. 
Çalışma esnasında personellerin sosyal mesafelerini koruyarak çalışmaları da gözlerden kaçmadı. Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları balkonlarından takip eden Pursaklar halkı, belediye ekiplerine alkışlarla destek verdi.

dsc_5531.jpg

‘‘Mesai Arkadaşlarımız İnsanüstü Mücadelelerini sürdürüyor’’ 

Sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokakların, dezenfekte ve temizlik çalışmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak her gün farklı bir mahallelerde köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz. Halının altına süpürmüyor, dip bucak temizliyoruz. Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın’’ dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da İkinci Online Halk Meclisi20 Nisan 2020 Pazartesi 03:58
  • Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 03:40
  • Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi açılıyorçok yakında hizmette20 Nisan 2020 Pazartesi 03:36
  • Pursaklar’da İkinci Online Halk Meclisi20 Nisan 2020 Pazartesi 03:15
  • Kızılcahamam’da cadde ve sokaklar yıkanıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 03:12
  • Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi çok yakında hizmette20 Nisan 2020 Pazartesi 03:10
  • Büyükşehir arazilerinde üretim başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 03:00
  • ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 02:22
  • Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 02:08
  • ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 01:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti