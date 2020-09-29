Pursaklar Belediyesi'nden eğitime internet desteği

Pursaklar Belediyesi, salgın nedeniyle uzaktan eğitime katılan öğrencilerin internet kotası sorunu yaşamaması için öğrencilere ücretsiz internet desteği sağlamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA üzerinden ders yayınlarını sürdürüyor. İnternet imkanına sahip öğrenciler, EBA sistemine giriş yaparak canlı dersleri takip ediyor. Pek çok öğrenci ise ya internet kotası yetersizliği ya da şebeke sorunundan dolayı uzaktan eğitimden yeterince yararlanamıyor.

PURSAKLAR’DAN ÖRNEK PROJE

Pursaklar Belediyesi, bu süreçte internet sorunu yaşayan öğrencilerin imdadına yetişecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Pursaklar Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerini EBA üzerinden sürdüren ve internet kota sıkıntısı çeken öğrencilerin internete kolay erişebilmesi için “ Haydi Gençler Çalışmak Sizden, GB Bizden ” projesini başlattı.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN TAM NOT ALDI

Pursaklar Belediyesi’nin salgın nedeniyle evlerinde kalan ve uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı proje, öğrenci ile velilerden tam not aldı. Öğrenciler ve veliler, uzaktan eğitimin yapıldığı bu günlerde internet kotası sorunu yaşandığını dikkat çekerek, projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

OYUN İÇİN DEĞİL EĞİTİM İÇİN

Pursaklar Belediyesi tarafından sağlanan eğitime internet desteğinin ülke genelindeki diğer belediyelere örnek olması bekleniyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından duyurduğu eğitime ücretsiz internet desteği projesi için “Yeter ki siz okuyun. Oyun için değil; eğitim için GB bizden” ifadelerini not düştü.

ÜCRETSİZ İNTERNETE BAŞVURU NASIL YAPILIYOR

Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen eğitime internet desteği projesinden faydalanmak için ilçede ikameti bulunmak ve 23 yaşını aşmamış olmak şartı aranıyor. Ücretsiz internet paketi almak isteyen öğrenciler http://egitimedestek.pursaklar.bel.tr/ internet adresine girerek gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Başvuru yapacak öğrenciden kimlik numarasını, adını, soyadını, eğitim bilgilerini, internet GB paketinin yükleneceği telefon numarasını ve başvuruyu doğrulamak için aktif mail adresini eksiksiz ve doğru olarak doldurması isteniyor. Öğrencinin mailine gelen doğrulama linki onaylandıktan sonra ücretsiz GB’lar yükleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-