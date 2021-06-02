  • BIST 1.431
  • Altın 527,259
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,4901
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Pursaklar Belediyesi’nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması 

Pursaklar Belediyesi, kademeli normalleşme takvimi ile birlikte müşterilerine yeniden kapılarını açan pastane, restoran ve kafeleri dezenfekte etti.
Pursaklar Belediyesi’nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması 

Bugüne kadar binlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Pursaklar Belediyesi, ’Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri’ genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye başlayan iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortam hizmet alabilmeleri için çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri, belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayan kafe, restoran, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek steril hale getirdi. 

6-002.jpeg

PERİYODİK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Pursaklar Belediyesi yetkilileri çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara koronavirüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

2-012.jpeg

ESNAFLAR’DAN BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN’E TEŞEKKÜR
Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ramazan Şimşek çevre dosyu projelerine devam ediyor03 Haziran 2021 Perşembe 00:25
  • 40 yıllık su sorunu çözüldü 03 Haziran 2021 Perşembe 00:24
  • 'Uyuşturucu pazarlığı' cinayetinin firari şüphelisi, arazide sürünürken yakalandı02 Haziran 2021 Çarşamba 13:25
  • Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu02 Haziran 2021 Çarşamba 13:24
  • Töre cinayetinde 4 sanığa beraat02 Haziran 2021 Çarşamba 13:22
  • 'İlişki sırası' cinayetinde sevgiliye müebbet hapis talebi02 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
  • Pursaklar’ın minik mucitleri02 Haziran 2021 Çarşamba 04:29
  • Vatandaşlara afet eğitimi 02 Haziran 2021 Çarşamba 03:22
  • Kültür Sanat muhabirleri Aydın’da buluşuyor02 Haziran 2021 Çarşamba 02:28
  • Şampiyondan Yavaş’a ziyaret02 Haziran 2021 Çarşamba 01:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti