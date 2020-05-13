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Pursaklar Belediyesi’nden kuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, normalleşme dönemi kapsamında açılan kuaför, berber ve güzellik merkezlerini ziyaret ederek, Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan “Hijyen Destek Paketi”ni hediye etti.
Pursaklar Belediyesi’nden kuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Çin’in Wuhan kentinde koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Ocak ayında dezenfekte çalışmalarıyla önlemlerini almaya başlayan Pursaklar Belediyesi, 11 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine destek olmak amacıyla dezenfeksiyon çalışması yapan Pursaklar Belediyesi, Başkan Ertuğrul Çetin önderliğinde, ilçedeki berber ve kuaförlere maske ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

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‘‘Her zaman Esnafımızın yanındayız’’

Her zaman esnaf ve zanaatkarın yanında olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Kuaförlerimizin ve berberlerimizin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca bütün berberlerimize daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bir maske ve hijyen paketi dağıtımını başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimizle hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızın hem kendilerini hem de müşterilerini koronavirüse karşı korumalarını istiyoruz. İlçemizde hizmet veren esnaflarımıza desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 51 günün sonunda besmele ile dükkanlarını açan bay-bayan kuaförlerimiz ve güzellik salonlarımıza helalinden bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.
 

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