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Pursaklar Belediyesi'nden Parklara Kış Bakımı

Pursaklar Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki parklarda kış bakımını sürdürüyor. 
Pursaklar Belediyesi'nden Parklara Kış Bakımı

Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği Park ve bahçelerin kış sezonunda da aktif olarak kullanılabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaz-kış demeden sahada çalışmalarını sürdürerek kapsamlı bir çalışma takvimi hazırlayan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlarının daha temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirmeleri için Park ve Bahçelerde deforme olan banklar ve çardaklarda geniş çaplı bakım-onarım çalışması yürütüyor. 

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‘‘Yeşil alanlarda ve parklarda bulunan dinlenme alanlarını her an kullanıma hazır hale getiriyoruz’’

Park ve bahçelerin her zaman vatandaşların kullanımına hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin yaz aylarında sıklıkla kullandığı bankları ve çardakları kış aylarında da ihmal etmiyoruz. Böylece yeşil alanlarda ve parklarda bulunan dinlenme alanlarını her an kullanıma hazır hale getiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmelerini sağlamak" dedi.

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