Pursaklar Belediyesinden sevimli dostlara şefkat eli

Pursaklar Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin 80 ayrı noktasına mama ve su takviyesinde bulundu.

‘‘Kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz’’

Kötü günlerden geçerken en sadık dostlar olan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘ Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su dağıttık. Hemşehrilerimizin evinde olduğu, bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor.

Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır’’ dedi.