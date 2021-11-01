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Pursaklar Belediyesinden Yeni Modern Taksi Durakları 

Pursaklar Belediyesi, taksicilerin hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşların daha modern taksi duraklarından hizmet alması için ilçeye yeni taksi durakları kazandırıyor.
Pursaklar Belediyesinden Yeni Modern Taksi Durakları 

Pursaklar Belediyesi, taksici esnafının Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü taksi durağının inşasını tamamladı.

İlçe merkezindeki trafiği olumsuz yönde etkileyen eski yeri yerine, taksici esnafının çalışma koşullarını iyileştirmeye dönük bir çalışma ile farklı bir alana inşa edilen taksi durağı modern bir görüntüye kavuştu. 

‘‘Yeni taksi durağımız ilçemize yakışan bir yer oldu’’

Kent estetiğin ve taksicilerin ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yapımı tamamlanan taksi durağı ile esnafımız daha rahat, ferah ve düzenli durakta hizmet verebilecek. Yeni taksi durağımız ilçemize yakışan bir yer oldu. Taksici esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kış başlamadan önce yenilenen taksi duraklarına kavuşan Güngör Taksi Durağı, esnafı yeni inşa edilen modern duraklarından dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

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