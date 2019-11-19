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Pursaklar Belediyesi'nin 2020 yılı bütçe görüşmeleri karara bağlandı

Pursaklar Belediyesi'nin 2020 yılı bütçe görüşmeleri belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.
Pursaklar Belediyesi'nin 2020 yılı bütçe görüşmeleri karara bağlandı

Pursaklar Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi görüşüldü. 2020 yılında belediyenin yatırım ve hizmetler için öngörülen bütçesi 120 Milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bütçe görüşmeleri sonunda yapmış olduğu açıklamada; "Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha gelişmiş bir kentte yaşamaları için bugüne kadar geldiğimiz dönemde bütçemizi en verimli şekilde kullanarak daha fazla yatırım ve hizmet ürettik. 2020 yılı bütçemiz 120 Milyon TL olarak belediye meclisimizce karara bağlandı. Değerli hemşerilerimizin refahını düşünerek aldığımız bu kararda emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY YATIRIMLARA AYRILDI

Belediyenin yatırım faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinden büyük pay alan birimler oldu.

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