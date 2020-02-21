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Pursaklar Devlet Hastaneleri Listesi.. Pursaklar’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Pursaklar Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Pursaklar’da kaç tane Devlet Hastanesi var? Pursaklar’daki hastaneler, Pursaklar’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...
Pursaklar Devlet Hastaneleri Listesi.. Pursaklar’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Pursaklar Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Pursaklar’da kaç tane Devlet Hastanesi var? Pursaklar’daki hastaneler, Pursaklar’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Pursaklar Devlet Hastanesi, Pursaklar’daki Devlet Hastaneleri nerede? Pursaklar Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Pursaklar’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Pursaklar’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Pursaklar’daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

PURSAKLAR DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Pursaklar'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

PURSAKLAR

PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Mimar Sinan Mh. Çağatay Sk. No:39 - Pursaklar / ANKARA

İletişim: 0 (312) 509 70 00

Yol Tarifi için Tıklayın..

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Ankara Devlet Hastaneleri Listesi.. Ankara'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve TelefonlarÄ± 2019

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