Pursaklar Devlet Hastaneleri Listesi.. Pursaklar’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Pursaklar’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Pursaklar’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Pursaklar’daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
PURSAKLAR DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Pursaklar'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
PURSAKLAR
PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ
Mimar Sinan Mh. Çağatay Sk. No:39 - Pursaklar / ANKARA
İletişim: 0 (312) 509 70 00
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