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Pursaklar Devlet Tiyatrolarına Kavuşuyor

Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları gösterilerinin gerçekleşebileceği standartlara kavuşturuluyor.
Pursaklar Devlet Tiyatrolarına Kavuşuyor

Tarihe ışık tutarak, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulacağı Selçuklu Kültür Merkezi, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olduğu dönemde bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Koltukları, zemini ve tavanı tamamen yenilenecek olan salonun, 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak kapılarını Devlet Tiyatrolarına açmaya hazırlanıyor.

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Tüm donanımıyla Pursaklar’ın ‘‘Tiyatral’’ ihtiyaçlarına karşılık verecek olan Kültür Merkezi; sahnesi, seyirci bölümü, ışık ve perdeleri ile hazır hale getirilerek Ankara’nın çekim merkezi olmayı hedefliyor.
Kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı Selçuklu Kültür Merkezi, Ankara'nın en önemli Devlet Tiyatroları merkezi olmaya aday olacak.

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Pursaklar'a değer katacak olan kültür merkezi tiyatro salonu projesiyle vatandaşlara, daha iyi ortamlarda iddialı tiyatro oyunlarının oynanmasına ve yeni yeteneklerin ortaya çıkarılmasına da büyük katkı sunacak.

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‘‘Kültür ve sanata dair her şey Selçuklu Kültür Merkezi’nde hemşehrilerimizle buluşuyor’’
Pursaklar’da kültür ve sanata katkı vermeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kültür Merkezimizde gerekli dönüşümleri tamamlayarak Devlet Tiyatrolarımıza kapılarımızı en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Pursaklar halkının tiyatroya bakışı oldukça iyi. Geçmiş dönemlerde görmüş olduğumuz üzere tiyatro oyunlarını çok iyi eleştiren çok iyi gözlem yapan bir seyirciye sahibiz. Kültür ve sanata dair her şey Selçuklu Kültür Merkezi’nde hemşehrilerimizle buluşuyor. Kültür ve sanatın insan psikolojisine çok büyük faydası var. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Bizlerde belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

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