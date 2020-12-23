Pursaklar'daki bir esnaf teşkilatı olan PURESDER, salgın nedeniyle dükkânını kapatmak zorunda kalan veya geliri azalan zor durumdaki esnafı korumak için “Pursaklar, Esnafına Sahip Çık” kampanyası başlatıldı. Kampanya büyük destek görmeye başladı.

Pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele eden ve gelir kaybı yaşayan esnafı korumak amacıyla Pursaklar’da örnek olabilecek bir kampanyaya imza atıldı.

Pursaklar Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) tarafından “Pursaklar, Esnafına Sahip Çık” kampanyası başlatıldı. İnsanların yerel esnaftan alışveriş yapmalarını teşvik etmek için işletme sahipleri belli oranda indirime gitti. Pursaklar’daki yöneticiler, farklı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar salgından dolayı zor günler yaşayan esnafını yalnız bırakmayarak kampanyaya destek vermeye başladı.

“ZOR GÜNLERDE ESNAFA SAHİP ÇIKALIM”

Pursaklar Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yavuz kampanya hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki küçük esnafın salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için bu kampanyayı başlattıklarını açıklayan Yavuz, şunları söyledi: “Bilindiği üzere salgın hastalık nedeniyle ülke genelinde herkes sağlık ve ekonomik açıdan zor günler geçirmekteyiz. Ekonomik anlamda ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda ki küçük esnaflar bu yaşananlardan daha büyük etkilenmektedirler. Siftahsız dükkân kapatan esnaflarımıza destek olmak amacıyla 150 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu zor günlerde esnaflarımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz”

KAMPANYAYA DESTEK BÜYÜDÜ

“Yapacağımız kampanyalarda esnafımızdan alışveriş yapılmasını teşvik edici etkinlikler düzenleyeceğiz. Esnaflarımızdan da bu etkinlikler çerçevesinde indirim kampanyaları düzenlemelerini bekliyoruz. Bugüne kadar öncelikle Pursaklar esnaflarından oluşan dernek yöneticilerimizin indirim ve hediyeli alışveriş kampanyalarına, diğer esnaflarımızda destek vermeye başladı. Alışverişimi Pursaklar’dan Yapıyorum, Esnafıma Sahip Çıkıyorum, Çünkü Pursaklar’ı Çok Seviyorum” sloganıyla başlattığımız kampanyamıza vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın desteğini bekliyoruz.”

KAMPANYAYA BÜYÜK DESTEK

Alışverişin yerel esnaftan yapılması için başlatılan kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. Kampanya Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin büyük ilgi göstererek destek oldu. MHP’li Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Rüştü Biçer, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci,

Pursaklar Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Şahin, İYİ Parti’li Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kaplan da kampanyaya destek verdi.

KİRA KORUMASI SAĞLANMIŞTI

PURESDER, koronavirüs salgının ilk aylarında kepenk kapatmak zorunda kalan ve işleri durma noktasına gelen esnaflar için de benzer bir kampanyaya imza atmıştı. Dükkan kiralarını ödeyemeyecek duruma gelen esnaflardan 2 ay yüzde 50 indirim yapılması ya da 2 ay hiç kira alınmaması için başlattığı kampanya da büyük destek görmüştü. Esnaflar arasındaki bir teşkilatlanma olan PURESDER tarafından başlatılan kampanyaya destek yağarak ilçedeki pek çok dükkan sahibi, bu zor günlerde esnafı korumak için kampanyaya destek vermişti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA