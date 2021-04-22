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Pursaklar Karşıyaka Mahalle Konağında Sona Gelindi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka Mahalle Konağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Pursaklar Karşıyaka Mahalle Konağında Sona Gelindi

Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmak amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Pursaklar Belediyesi, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden Mahalle Konağı, pandemi sonrası için hizmet vermeye hazırlanıyor.

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Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri,  çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 211,50 m² inşaat alanına sahip Karşıyaka Mahalle konağının yapım çalışmalarında sona gelindi.

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‘‘Karşıyaka Mahalle Konağımızda, yüzlerde sıcak gülümsemelerin olacağı, sağlıklı günlerde buluşmayı umut ediyorum’’

Karşıyaka Mahalle Konağı’nın çevre düzenlemesinin bitmek üzere olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığını görüyoruz. Apartmanlardaki komşular bile birbirini tanımaz hale geldi. İşte biz de bu eksikliği gidermek adına, Mahalle Konağı sayısını ilçe genelinde yaygın hale getireceğiz. Bütçe imkânlarımız dâhilinde inşallah her mahallemize ilerleyen zamanlar Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Eğer koronavirüs salgını olmasaydı Karşıyaka mahalle sakinlerimiz ile iftar yapar, sonrasında da muhabbet dolu Ramazan akşamı geçirirdik. Nasip değilmiş. İnşallah yüzlerde sıcak gülümsemelerin olacağı, sağlıklı günlerde, kalabalık ortamlarda bir araya gelmeyi umut ediyorum. Bu değerli eserin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ dedi. 

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