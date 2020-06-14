Pursaklar Kaymakamlığı'ndan korona uyarısı

Pursaklar Kaymakamlığı, ilçedeki koronavirus vaka sayısının son günlerde arttığını açıklayarak vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Pursaklar Kaymakamlığı , son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilçede de koronavirüs vaka sayısının arttığını bildirerek, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu .

VAKA TABLOSUNU PAYLAŞTI

Resmi sosyal medya hesabın 13 Haziran'a ait ülke genelindeki koronavirus tablosunu paylaşan Pursaklar Kaymakamlığı , sosyal mesafeye uymanın ve maske takmanın hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaymakamlık şu notu düştü: " Son birkaç gündür maalesef ilçemizdeki vakalarda da artış var. Maskemizi uygun şekilde takmayı, mesafe ve hijyene biraz daha hassas olmayı başarabilirsek önümüzdeki günlere daha ümitle bakabiliriz. "

Osman Akdoğan/İlksayfa