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Pursaklar Kaymakamlığından korona uyarısı

Pursaklar Kaymakamlığı, ilçedeki koronavirus vaka sayısının son günlerde arttığını açıklayarak vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Pursaklar Kaymakamlığından korona uyarısı

Pursaklar Kaymakamlığı, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilçede de
koronavirüs vaka sayısının arttığını bildirerek, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.

VAKA TABLOSUNU PAYLAŞTI

Resmi sosyal medya hesabın 13 Haziran'a ait ülke genelindeki koronavirus tablosunu paylaşan Pursaklar Kaymakamlığı, sosyal mesafeye uymanın ve maske takmanın hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaymakamlık şu notu düştü: "Son birkaç gündür maalesef ilçemizdeki vakalarda da artış var. Maskemizi uygun şekilde takmayı, mesafe ve hijyene biraz daha hassas olmayı başarabilirsek önümüzdeki günlere daha ümitle bakabiliriz."

Osman Akdoğan/İlksayfa

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