Pursaklar Kent Konseyi Başkanı Musa Kazım Arıcan güven tazeledi

Pursaklar Kent Konseyi Başkanı Musa Kazım Arıcan, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden seçildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Arıcan, TYB Genel Başkanlığını görevini de yürüyor.

Pursaklar Kent Konseyi Güz Dönemi Genel Kurulu, Pursaklar Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi. Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin de katıldığı genel kurulda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, konsey başkanlı için güven tazeledi.

PURSAKLAR GELECEK VAAT EDİYOR

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Genel Kurulda bir konuşmada, “ Ankara’nın en hızlı büyüyen ve gelişen bölgelerinin başında Pursaklar geliyor. Pursaklar Belediyemiz bunun bilincinde olarak; şehir hayatı için çok önemli olan alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyor. Parkları, bahçeleri, spot alanları, cadde ve sokakları, sanayisi, ekonomisi, eğitim ve sağlık hizmetleri ile Pursaklar gerçekten gelecek vaat ediyor. Tüm bu hizmetleri ve yapmayı planladığı faaliyetleri için belediye başkanımız Ertuğrul Çetin’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pursaklıların hayatlarını kolaylaştırmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirten Arıcan, “Bana güvenerek yeniden Konsey Başkanı olarak görev verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Genel kurulda bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de, kent konseylerinin önemini vurguladı. Çetin konuşmasında; “Yeni dönemde Pursaklar kent Konseyinin başarılı çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. El birliği, güç birliği yaparak insanlarımıza hizmet etmek en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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