Pursaklar Belediyesi, hayırsever vatandaşları ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın perçinleştiği bugünlerde Pursaklar Belediyesi hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyor. "Pursaklar Komşusuna Sahip Çıkıyor" sosyal sorumluluk projesi ile yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, zor durumda olan vatandaşların yarasına bir nebze olsun merhem sürmek amaçlanıyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahipleri tespit edilerek hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi aileler buluşturuluyor. Kampanyaya destek olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’de ilçede yaşayan 65 yaş üstü, hasta, engelli veya işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için 1 aylık maaşını bağışladı.

"Hayırsever vatandaşlarımızın paylaşım duygusuna vesile oluyoruz’’

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını, vatandaşlarında komşularına sahip çıkmaları gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "‪Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak 7/24 çalışıyoruz. Sistemimizde kayıtlı ailelerimizin düzenli olarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. ‬‪Gün Paylaşma ve Dayanışma Günü‬'dür. ‪Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Önce komşularımızdan başlayarak‬ ‘‘İhtiyaç Sahibi ‪5 Aileye Erzak Yardımı” ‬ kampanyamıza hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Tedbirler nedeniyle birçok kişi evinden dışarı çıkmıyor. Bizler de bu mana da evlerine hiçbir maddi kazanç girmeyen işe gidemeyen, çalışamayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidermek için bir kampanya başlattık. Pursaklar her zamanki gibi komşusuna, hemşehrisine sahip çıkıyor. Paylaşmayı seven gönlü zengin hayırseverlerimizi, işini kaybedip darda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz’’ dedi.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Nasıl Başvurabilirim?

Hayırsever hemşehrilerimiz 444 9 709 numaralı telefonlardan görevlilere ulaşarak yardıma muhtaç ailelere ulaşma imkanı bulabilirler.

