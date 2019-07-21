Pursaklar Kurban Satış ve Kesim Alanı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Pursaklar Belediyesince Gümüşoluk Mahallesi’nde yapımı sürdürülen 40 bin m2’lik dev kurban satış ve kesim alanı için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Pursaklar Belediyesince Gümüşoluk Mahallesi’nde yapımı sürdürülen 40 bin m2’lik dev kurban satış ve kesim alanı için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin , ilçede çalışmalara hızlı başladı. Sahadaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Başkan Çetin, sık sık esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek ilçenin nabzını tutuyor. Belediyenin Fen işleri bölümüne ilçede yoğun bir mesai harcatan Çetin, özellikle yol asfaltlama, kaldırım gibi üst yapı çalışmalarına ağırlık veriyor. İlçeye kazandırmak için yapımına başlanan modern kurban kesim alanında sona gelindi.

MODERN PURSAKLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Başkan Çetin, kaybedecek zamanları olmadığını ifade ederek, “Başkanlık görevini devralmamız ile birlikte kaybedecek bir anımızın olmadığını söyledik. Bu anlamda birim müdürlerimiz ile ayrı ayrı toplantılar düzenledik. Bu anlayış ile Pursaklar için yepyeni bir döneme başlıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmayı planlamaktayız. Daha modern Pursaklar için birlikte çalışacağız’’ dedi. Başkan Çetin kurban kesim alanında hijyen hassasiyetine özen gösterileceğini belirtti.

1’İNCİ ETAPTA GÜNLÜK 500 KURBAN KAPASİTESİ

Kurban kesim alanı 2 etap olarak planlanıyor. 1. Etabı önümüzdeki kurban bayramında hizmete hazır hale gelecek. 2. etabın ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Gümüşoluk Mahallesi’nde kurulacak 40 bin m2’lik kesim alanının 1. etabında 500’e yakın kurban kesilebilecek. Alanda otopark alanı da bulunacak. Yaklaşık bin araç aynı anda park edebilecek. Kurban satış alanında tuvaletler, kafeteryalar, mescit gibi ortak alanlar hazırlanarak vatandaşın tüm ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

SÜNNET OLANLARA BİSİKLET BELEDİYEDEN

Başkan Çetin’in ilçedeki sünnet olan çocukları ziyaret onlara bisiklet hediye ediyor. Çocuklar ve aileleri belediyenin bu uygulamasından bir hayli memnun oluyor.

FEN İŞLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR

İlçede en çok mesai harcayan birimlerden biri de Fen İşleri Müdürlüğü. Başkan Çetin’in bizzat sahada çalışmalara katılmasıyla yoğun bir tempoya giren belediye görevlileri özellikle yol genişletme ve onarım, kaldırım taşları döşemeye ağırlık veriyor. Çevre Koruma ekipleri de ilçede bir yandan düzenleme yaparken çocuk parklarına da yoğun şekilde eğilerek bakım-onarım ve yeni yapıma devam ediyor.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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