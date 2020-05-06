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Pursaklar lalelerin göz alıcı güzelliği ile taçlanıyor

Ayyıldız Mahalle sakinleri, bina bahçelerinde yetiştirdikleri çiçeklerle, Pursaklar’ın çehresini değiştiriyor.
Pursaklar lalelerin göz alıcı güzelliği ile taçlanıyor

Türkiye’de koronavirüs nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçirilmesine rağmen Ayyıldız Mahalle sakinleri, gelenek haline getirdikleri lale ekimlerini bu yılda sürdürerek ilçede adeta bir bahar havası esmesini sağlıyor.
Tarihi bir değeri olan lalelerle bezenen Ayyıldız Mahallesi, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Bahar mevsiminde çiçek açan laleler, Pursaklar’ı renklendiriyor. Mahalle halkı tarafından dikilen, baharın müjdecisi olan renk renk laleler, Pursaklar’a ayrı bir güzellik katıyor. Ayyıldız Mahallesi sakinleri, apartman önlerinde yaptıkları peyzaj çalışmaları ve yetiştirdikleri laleler ile ilçeye görsel bir şölen sunuyor. 

Lalelerin kültürel mirası ve gözleri büyüleyen güzelliği hakkında vatandaşlarla sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile birlikte mahalle sakinlerinin bahçelerine misafir olarak, lalelerin oluşturduğu görsel şöleni tüm Türkiye’ye ve Pursaklar halkının beğenisine sundu. 

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‘‘Her biri birer Mucize, her biri birer Sanat eseri’’

Ayyıldız Mahallesinin çeşit çeşit, rengarenk lalelerle bezendiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Geçen hafta bu bölgeyi gezerken değerli muhtarımızla konuştuğumuzda mahalle aralarında, apartman önlerimizdeki peyzaj çalışmalarını, orijinal çiçekleri ve renkleri ilçe halkımıza göstermek istedik. Muhtarımızla birlikte güzel bir bahçenin içerisindeyiz. Bu Mahallemizde bu harika görüntüleri görmemiz mümkün. Biz şuna inanıyoruz. Güzel şeylere bakanlar güzel şeyler yaparlar. Çiçekten daha güzelde bu yeryüzünde bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bunların her biri birer mucize, her biri birer sanat eseri. Bunlara baktıkça insanlara güzel bakmayı öğreneceğiz. Ayyıldız Mahalle sakinlerimize yaptıkları bu sanatsal dokunuşlarından dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ayyıldız Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz; ‘‘Mahallemiz gerçekten yeşilliğe bürünmüş haldedir. Dışarıdan gelen insanlar mahallemizin çok farklı bir görüntüye sahip olduğunu görüyorlar. Mahallemizin oluşturduğu görsel şölene kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımıza Ertuğrul Çetin’e çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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