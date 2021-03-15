  • BIST 1.555
  • Altın 419,430
  • Dolar 7,5419
  • Euro 8,9954
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor 

Pursaklar Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor 

İlçenin çehresini değiştirmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıları yıkıyor. Belediye ekiplerince tespit edilen metruk binalar, çevre güvenliğinin alınmasının ardında yıkımı gerçekleştiriliyor. 
İlçe sakinlerinin şikayetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.

4-065.jpg

Yıkım çalışmaları periyodik olarak sürdürülecek
Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca belirlenen plana göre diğer mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmaları periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parklara yoğun bakım16 Mart 2021 Salı 00:15
  • Haşere avcıları görev başında16 Mart 2021 Salı 00:14
  • Meydanlarda ücretsiz internet büyük ilgi görüyor15 Mart 2021 Pazartesi 04:22
  • Tabletler teslim edildi15 Mart 2021 Pazartesi 03:28
  • “Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi” başvuruları başladı15 Mart 2021 Pazartesi 02:23
  • Metro Kitap İstasyonu açıldı 15 Mart 2021 Pazartesi 01:21
  • Mamak’ta İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı15 Mart 2021 Pazartesi 00:27
  • Mehmet Akif Ersoy Park ve Anıtı törenle açıldı15 Mart 2021 Pazartesi 00:26
  • Termal serada bahar üretimi başladı15 Mart 2021 Pazartesi 00:25
  • Ödüller sahiplerini buldu15 Mart 2021 Pazartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti