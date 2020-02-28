Pursaklar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in Pursaklar Yaşam Merkezi’nde gençlerin hizmetine sunduğu Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.

Pursaklar da gençler, haftanın 5 günü 8:00-22:00 saatleri, cumartesi ise 8.00-18:00 saatleri arasında hizmet veren kütüphanede ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor. Ders çalışmak isteyen öğrencilerden kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden millet kıraathanesi, kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sessiz, sakin ortamı ile kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesinde vatandaşlar çaylarını yudumlayarak, ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşıyor.

Millet Kıraathanesi’nde ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunulurken, ücretsiz çay ikram ediliyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren millet kıraathanesi, tematik konulu kitaplardan oluşan; kadın, erkek, her yaşta, her düzeyde, herkesin kullanabileceği 7 binin üzerinde kitapla hizmet veriyor.

‘‘Gençlik çalışkanlığın, zindeliğin, cesaretin, heyecan ve kuvvetin mevsimidir’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin dört bir tarafında açılan Millet Kıraathanelerinin bulundukları şehirlerde kitap okumak isteyenlerin buluşma noktası haline geldiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençlik çalışkanlığın, zindeliğin, cesaretin, heyecan ve kuvvetin mevsimidir. Bizler, gençlerimizin medeniyet şuuruna sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hemşehrilerimiz kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Millet Kıraathanemiz, ilçemize değer katan bir çalışma oldu. Bu bakımdan Millet Kıraathanelerini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Buralara gelip ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor.’’ dedi.

