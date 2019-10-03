Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’nde eğitimin yolu tozlu

Pursaklar Saray’daki bir ilkokula, ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanmaması öğrenci ve velilere zor anlar yaşatıyor. Tarla ve tozlu yolların arasından sırt çantaları ile yayan geçen minikler, okul yolunda üniformalarının tozlanmayacağı günler bekliyor.

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’nde yeni eğitim öğretim yılından birkaç hafta sonra gecikmeli bir şekilde açılan bir ilkokula, ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanmaması velilerin tepkisini topluyor. Toprak yollardan sırtında çantası ile okula ulaşmaya çalışan 10 yaşın altındaki öğrencilerin zorlu parkuru objektiflerimize yansıdı.

25 EYLÜL’DE HİZMETE AÇILDI

Okulun eksikliklerinden dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışına yetişemeyen; eksikliklerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz 25 Eylül’de açılan söz konusu ilkokula ulaşımı sağlayan topraklı yollar minik çocuklara bir hayli zorluk yaşatıyor.

TARLALARDAN VE TOZLU YOLLARDAN GEÇİYORLAR

Henüz ismi daha belli olmayan, şimdilik Saray İlköğretim Okulu’nun ek binası olarak gösterilen okulda eğitim öğretim başladı; ancak okula ulaşımı sağlayan yollar asfaltlanmadı. Öğrenciler yerleşim yerine biraz uzakta bulunan okula ulaşmak için tarlalardan ve tozlu-topraklı yollardan yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

BAŞKANLARA VELİLERDEN ÇAĞRI

Veliler durumdan şikâyetçi olduklarını belirterek, yoldan geçen araçların topraklı yollardan gitmesi sonucunda ortalığın toz toprakla kaplandığını, öğrencilerin bu konudan muzdarip olduğunu belirtti. Toz olmasın diye yolun ara ara belediye tarafından sulandığını kaydeden veliler, “Sular yolu çamurlaştırıyor ve yürümeyi iyice zorlaştırıyor. Asfalt atılmaması gerçekten problem. Çocuklarımız okula ulaşımda büyük zorluk yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e çağrıda bulunuyoruz. Bu ilkokul çocuklarının mağdur edilmemesini istirham ediyoruz” diyor.

RAMAZAN SAYGILI/ İLKSAYFA-

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