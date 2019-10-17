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Pursaklar Saray İlkokulu'nun ek bina yoluna asfalt serimi başladı

Pursaklar Saray’da yeni açılan bir ilkokula ulaşımı sağlayan topraklı yollar, gazetemizin ‘Eğitimin Yolu Tozlu’ manşetiyle gündeme getirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesince asfaltlandı. Veliler ve minik öğrenciler gazetemize teşekkür etti.  
Pursaklar Saray İlkokulu'nun ek bina yoluna asfalt serimi başladı

‘Eğitimin Yolu Tozlu’ manşetiyle geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’ndeki bir ilkokula ulaşımı sağlayan toprak yolların asfalt serimine başlandı. Saray İlkokulu’nun ek binasına tozlu topraklı yolları aşarak ulaşmaya çalışan minik öğrencilerin ve velilerin çilesi haberimizin ardından son buldu. Veliler, gazetemize ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. 

DÖRT GÖZLE ASFALTI BEKLİYORLARDI

Pursaklar’da bulunan Saray ilköğretim Okulu’nun Fatih Mahallesi’ndeki ek binası, tamamlanması gereken bazı eksikliklerden dolayı yeni eğitim öğretim yılına geç başlamıştı. Eksikliklerin giderilmesiyle okul geçtiğimiz 25 Eylül’de ders başı yaptı. Gecikmeli olarak eğitim öğretime açılan okula ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanmamış olması velilere en çok da minik öğrencilere zor anlar yaşatıyor, etrafı tarlalarla çevrili okula bir an önce asfalt atılması talep ediliyordu. 

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Gazetemizin “Eğitimin Yolu Tozlu” haberi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Büyükşehir, Başkent Doğalgaz ve Enerjisa kurumlarının bölgedeki altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt serimine başlanacağını duyurdu. Çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri okula ulaşımı sağlayan yollarda asfalt atımına başladı. İlkokula ulaşımı sağlayan tozlu topraklı yollar asfaltla kaplandı. Bu duruma en çok veliler ve minik öğrenciler sevindi. Okula ulaşımı sağlayan yollarının asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti gazetemize aktaran veliler ve öğrenciler, “Duyarlılığınız ve ilginiz için gazetenize çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesince toprak yollar asfaltlandı. Şimdi rahat bir şekilde okula gidebiliyoruz. Yağışlar başlamadan asfalt atılması çok iyi oldu. Yoksa topraklı yollarda yürürken çok perişan olurduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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