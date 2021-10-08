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Pursaklar Saray Merkez Cami'nin Çehresi Değişiyor 

İlçe genelindeki ibadethanelerde yenileme çalışmalarına ara vermeden devam eden Pursaklar Belediyesi, Saray Merkez Cami’nde şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarında sona geldi.
Pursaklar Saray Merkez Cami'nin Çehresi Değişiyor 

İlçenin her alanına dokunarak vatandaşların talebi doğrultusunda hizmet üretmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, Saray Merkez Camisi'nde şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, gece gündüz demeden Saray Merkez Camisi'nin çevresini sil baştan yeniden düzenleyerek caminin çehresine yeni bir görünüm kazandırıyor. Caminin avlu kısmında dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, cami bahçesinde yapılan çimlendirme çalışmaları ile mahalle halkı için daha yeşil ve daha modern bir kullanım alanı hazırlıyor.

Bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. 

"Camilerimiz ve çevresi, içimizi ferahlatıyor" 

Saray Merkez Cami şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Camilerimiz ve çevresi, içimizi ferahlatıyor. Camilerimizi çevre düzenlemesiyle sıcak görünümlü yapılar haline getiriyoruz. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ile hem çevreyle iç içe güzel bir görünüm kazandırıyor hem de hiç kullanılmayan alanları hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Cami cemaati ve bölge halkı, camilerine yapılan çevre düzenlemesi nedeni ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

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